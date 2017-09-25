МИД Турции распространил заявление в связи с проведением в Иракском Курдистане референдума

2017-09-25 10:22 | www.apa.az | 5

Внешнеполитическое ведомство Турции выступило с заявлением в связи с запланированным на сегодня в Иракском Курдистане референдумом.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Milliyyеt», в МИД Турции подчеркнули, что Анкара не оставит без ответа действия, направленные на нарушение безопасности Турции.

В заявлении отмечается, что результаты сегодняшнего референдума будут рассматриваться в качестве незаконных при любых обстоятельствах.

«Мы не признаем данную инициативу, которая лишена всяких законных оснований и легитимности в соответствии с международным правом и Конституций Ирака. Анкара выражает сожаление в связи с этой инициативой Иракского Курдистана, настаивающего на проведении референдума, несмотря на предупреждения Турции и международной общественности. Подобные действия ставят под угрозу безопасность мир и безопасность во всем регионе. Последовательный подход международного сообщества, в частности стран региона к референдуму должен продолжаться. Важно предотвратить последствия этой незаконной попытки. Вместо того, чтобы следовать краткосрочным политическим интересам Масуда Барзани, нужно проводить политику, обеспечивающую устойчивый мир и процветание. Еще раз подчеркиваем, что мы примем все меры против любой угрозы нашей национальной безопасности в связи с референдумом».



Отметим, парламент Иракского Курдистана провёл заседание, в ходе которого назначил дату проведения референдума по вопросу независимости. Депутаты парламента приняли решение о том, что референдум состоится 25 сентября. Парламент Ирака признал незаконным проведение референдума. Представители США, Германии, Франции и ООН, встретившись с М.Барзани, предложили отложить проведение референдума.



В свою очередь, М.Барзани заявил, что не откажется от этого шага: «Мы выбираем этот путь, даже если это будет стоить жизни».



По его словам, Курдская автономия Ирака стремится к дружеским отношениям со всеми соседними странами, в первую очередь с Турцией.



«Надеюсь, что референдум не повлияет на наши отношения с Турцией. Однако для нас не приемлем язык угроз, от кого бы они не исходили», - подчеркнул Барзани.



Он также заявил о намерении достичь договоренность с официальным Багдадом под международными гарантиями».