Председатель Государственного таможенного комитета примет граждан в Агдаме

2017-09-25 10:23 | www.apa.az | 5

В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти, 29 сентября в 10:30 председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев примет граждан в пос. Гузанлы Агдамского района.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГТК, на приеме будут выслушаны обращения жителей Агдамского, Геранбойского, Бардинского, Тертерского районов, касающиеся только таможенных вопросов.

Граждане, желающие принять участие в приеме, могут записаться на прием до 10:30 28 сентября по номеру 195 Центра вызовов, по номеру Государственного таможенного комитета: (012) 404-22-00 (координатор - Мамедова Сабина Ханлар гызы) и Евлахского таможенного управления: (022) 336-44-27.