В новом бундестаге будет на 78 мест больше, чем раньше

2017-09-25 10:50 | www.oxu.az | 4

19-й немецкий бундестаг будет иметь 709 мест — на 78 больше, чем раньше.

Как передает Oxu.Az, об этом, как сообщает портал Wirtschaft, стало известно сегодня утром.

Таким образом, победивший в парламентских выборах Христианско-демократический союз получит 246 мест в парламенте. Социал-демократическую партию будут представлять 153 депутата. У ультраправой "Альтернативы для Германии" 94 места, у Свободной демократической партии — 80. Левые и "зелёные" получат 69 и 67 мест соответственно.

Н.О.