Евро снижается на сегодняшних торгах после выборов в Германии

2017-09-25 11:08 | www.apa.az | 5

Евро снижается на торгах в понедельник после выборов в Германии, укрепивших позиции крайне правых, что создаст трудности для канцлера Ангелы Меркель в формировании новой правящей коалиции.

Как передает АПА-Экономикс, евро сбавил 0,2% до 1,1933 доллара.

Несмотря на победу, блок А.Меркель показал самый слабый результат на выборах с 1949 года, а социал-демократы - партнеры канцлера по коалиции - сообщили, что перейдут в оппозицию, получив, согласно предварительным данным, лишь 20,7% голосов.