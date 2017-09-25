Азербайджанская СК AXA Mbask запустила сервис «личный кабинет» для своих клиентов

2017-09-25 11:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - AXA MBASK расширяет функционал своего официального сайта, запустив новый сервис для частных и корпоративных клиентов - «Личный кабинет».

Как говорится в сообщении страховой компании, распространенном в понедельник, вся необходимая информация по полисам и страховым случаям доступна для страхователей в любом месте, где есть интернет, и в любое время.

Этот проект реализован в рамках клиентоориентированной стратегии, направленной на то, чтобы сделать взаимодействие клиентов с компанией максимально простым и удобным.

Перейти в «Личный кабинет» можно с главной страницы сайта www.axambask.az

Получить доступ к личному кабинету просто, вся процедура занимает считанные минуты. Для этого необходимо пройти предварительную процедуру регистрации: страхователю необходимо ввести свой PIN-код или ИНН ( VÖEN) и получить пароль по SMS.

Вся информация по договорам страхования и данные клиентов надежно защищены.

Воспользовавшись новой опцией, клиенты смогут получать детальную информацию по всем своим полисам (действительным и предыдущим), уточнять статусы рассмотрения дел о страховых случаях, получать дополнительную информацию о недостающих документах и управлять своей контактной информацией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

„Личный кабинет“ позволяет сделать процесс урегулирования убытка прозрачным и понятным для клиента, что в конечном итоге повышает его лояльность к компании.

В дальнейшем «Личный кабинет» будет наполняться новым функционалом и будет в значительной степени расширен.

Клиентский сервис на рынке страхования постоянно развивается, задавая всё более высокие стандарты. AXA MBASK старается предугадать желания клиентов и уделяет большое внимание простоте и удобству коммуникаций клиентов с компанией.

Именно поэтому компания последовательно развивает веб-сервисы, направленные на совершенствование качества обслуживания.