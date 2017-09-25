Сегодня определятся все четвертьфиналисты и пары плей-офф Евро-2017 по волейболу

2017-09-25 11:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сегодня на чемпионате Европы по волейболу среди женщин в Азербайджане и Грузии 4-й соревновательный день. В Баку на Национальной арене гимнастики состоятся матчи заключительного тура в двух группах.

В группе «А» пройдет один поединок - сборная Азербайджана встретится с командой Германии. Азербайджанские волейболистки после двух сухих и уверенных побед лидируют, и для того, чтобы обеспечить себе первое место в группе и автоматически выйти в четвертьфинал, необходимо обыгрывать и Бундестим, которая накануне победила вконец "рассыпавшуюся" Венгрию со счетом 3-1. Глядя на таблицу, пока ясно одно - Польша уже участник плей-офф. Положение команд: Азербайджан - 6 очков, Польша - 5, Германия - 4, Венгрия - 1.

В группе «С» состоится матч лидеров - идущие во главе таблицы российские мастера удара с лёту встретятся с Болгарией. В другой паре сыграют аутсайдеры: Турция и Украина выяснят, кто же достоин задержаться в Баку для участия в стыковых матчах раунда плей-офф. Положение команд: Россия - 5 очков, Болгария - 4, Украина и Турция - по 2.

И пока специалисты и журналисты делают по этой четверке весьма туманные прогнозы, в группах В и D определились первые четвертьфиналисты и пары плей-офф Евро-2017. Итак, сборные Аппенин и Балкан - Италия и Сербия, занявшие первые места в своих группах, обеспечили себе участие в 1/4 финала. В матчах же на выбывание сыграют сборные Беларуси и Чехии, а также Голландии и Хорватии.

(Автор: Шахин Кязимзаде. Редактор: Натаван Эфендиева)