Еще один футболист «Ромы» не приедет в Баку

2017-09-25 11:08 | www.oxu.az | 4

Итальянская «Рома» столкнулась с очередной потерей в преддверии матча с «Карабахом» в Лиге чемпионов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, полузащитник Диего Перотти получил травму во время встречи с «Удинезе» в рамках VI тура серии А.

Он выложил на личной странице в «Инстаграм» фото травмированной ноги. Также под вопросом участие 29-летнего аргентинца в выездном матче с «Миланом» 1 октября.

Отметим, что назначенный на 27 сентября матч между «Карабахом» и «Ромой» начнется в 20:00 на Бакинском олимпийском стадионе.