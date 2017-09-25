Газохранилище создадут на юге Казахстана

2017-09-25 11:14 | www.trend.az | 5

Амангельдинское месторождения газа в Жамбылской области будет использоваться и как большое газохранилище. Об этом сообщил заместитель генерального директора по трансформации и развитию «КазТрансГаз» Ерканат Темирханов, выступая на 16-ой конференции ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«КазТантрансГаз» имеет дочернюю компанию «Амангельдыгаз», которую планируется довести до 500 млн тонн в год, это отечественная дочка нашей компании, находится в Жамбылской области», - сказал Ерканат Темирханов.

Вместе с тем он поделился планами дальнейшего развития газовой инфраструктуры.

«Мы в рамках развития газовой отрасли страны до 2018-24 года думаем использовать Амангельдинское месторождение не только как ресурсную базу. Сегодня мы совместно с нашими учеными и другими инвесторами разрабатываем проект использования «Амангельдыгаз» уже в качестве крупного газохранилища. Потому что имеющихся мощностей для нас уже маловато. Мы думаем о перспективах роста транспортировки газа в Китай, нам нужно будет на юге большое газовое хранилище», - пояснил Ерканат Темирханов.