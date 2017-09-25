Назначен вице-министр национальной экономики Казахстана

2017-09-25 11:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Постановлением Правительства Казахстана Бауржан Бекешев назначен на должность вице-министра национальной экономики, сообщает официальный сай премьер министра страны. Бауржан Бекешев в 2008-2014 годах занимал различные должности в министерствах индустрии и торговли, экономики и бюджетного планирования, экономического развития и торговли, регионального развития, национальной экономики. С 2014 года и по настоящее время работал директором Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии в Москве.

(Автор: Али Мустафаев)