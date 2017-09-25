Евро 2017: Азербайджан против Германии

2017-09-25 11:20 | www.oxu.az | 4

Сегодня завершится групповой раунд женского чемпионата Европы по волейболу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, сборная Азербайджана, выступающая в группе А, в III туре встретится с Германией.

Ожидается, что подопечные Фаика Гараева вновь, как и в первых 2 матчах обыграют соперника в 3 сетах. Даже в случае победы в 1 партии наша команда станет лидером группы и завоюет прямую путёвку в 1/4 финала.

Но и соперник стремится выйти из группы, избежав участия в плей-офф, поэтому постарается выиграть с «сухим счётом».

Отметим, что Венгрия уже потеряла шансы на продолжение борьбы, а Польша ждёт соперника в плей-офф.

Евро-2017

Групповой раунд

25-ое сентября

Группа А, III тур

18:00. Германия – Азербайджан

Арбитры: Стефан Такайчвили (Грузия), Владимир Олейник (Россия)

Азербайджан: 1. 1. Джейран Алиева, 2. Ксения Позняк, 5. Одина Байрамова, 6. Айшен Абдулазимова, 7. Олена Гасанова, 8. Елизавета Самедова, 9. Наталья Мамедова, 10. Яна Кулан, 11. Екатерина Жидкова, 12. Валерия Мамедова, 14. Кристина Ягубова, 15. Айнур Керимова, 17. Полина Рагимова, 18. Шафагет Габибова

Главный тренер: Фаик Гараев

Германия: 1. Ленка Дюрр, 2. Ирина Кеммиси, 3. Дениз Ханке, 4. Марен Фромм, 5. Яна-Франциска Полл, 6. Дженнифер Гиртиес, 7. Дженнифер Петтке, 10. Лена Стигрот, 11. Луиза Липпманн, 14. Мари Шоельцель, 17. Анна Погани, 19. Таня Гроссер, 20. Леони Швертманн, 22. Лиза Грюндинг

Главный тренер: Феликс Козловски.