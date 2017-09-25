Партия Макрона провалилась на выборах в Сенат

2017-09-25 11:24 | www.oxu.az | 4

По результатам частичных выборов во французский Сенат (верхняя палата парламента) уверенную победу одержали республиканцы.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Le Journal du dimanche, кандидаты от Республиканской партии получили в общей сложности 159 мест и укрепили свои позиции. Ранее они имели 142 места.

Центристская партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" насчитывала 29 мест в Сенате и надеялась увеличить свое представительство, но вместо этого потеряла двух сенаторов и теперь имеет 27 представителей.

Напомним, 24 сентября во Франции переизбрали 171 из 348 членов Сената. В отличие от Национальной ассамблеи - нижней палаты французского парламента - Сенат при принятии законов имеет меньший вес. Последнее слово остается за членами Национальной ассамблеи, где партия Макрона имеет абсолютное большинство.

Н.О.