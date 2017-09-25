Совет директоров "Газпрома" одобрил создание СП для сухопутной ветки "Турецкого потока"

2017-09-25 11:36 | www.trend.az | 4

Совет директоров "Газпрома" одобрил создание совместной с турецкой Botas проектной компании для строительства сухопутного участка газопровода "Турецкий поток", передает ТАСС со ссылкой на сообщение российского газового холдинга.

Также члены совета согласовали приобретение "Газпромом" 50 акций совместной проектной компании TurkAkım Gaz Tasıma A.S. номинальной стоимостью 1 тыс. турецких лир каждая, общей стоимостью 50 тыс. турецких лир, что составляет 50% уставного капитала совместной компании.

Ранее ТАСС в "Газпроме" сообщали, что СП создается на паритетной основе для реализации на турецкой территории сухопутного участка второй нитки газопровода "Турецкий поток" в рамках межправительственного соглашения между Россией и Турцией.

Ранее стало известно, что "Газпром" в 2017 году может увеличить финансирование проекта строительства газопровода "Турецкий поток" на 50 млрд рублей по сравнению с планом. В проекте инвестиционной программы на 2017 год в новой редакции, который будет рассмотрен советом директоров, предусмотрено увеличение инвестиций в реализацию проекта "Турецкий поток".

Планировалось, что инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 году составят 41,92 млрд рублей. Таким образом, финансирование может возрасти до 91,92 млрд рублей.

Правление "Газпрома" 14 сентября одобрило инвестиционную программу, бюджет и программу сокращения затрат на 2017 год в новых редакциях. В соответствии с новой редакцией инвестпрограммы на 2017 год, общий объем освоения инвестиций предусмотрен на уровне 1,129 трлн рублей, что на 23,9% (на 217,341 млрд рублей) больше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2016 года. В том числе объем капитальных вложений составит 738,538 млрд рублей (рост на 112,518 млрд рублей), расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 11,31 млрд рублей (рост на 11,185 млрд рублей). Объем долгосрочных финансовых вложений составит 378,728 млрд рублей (рост на 93,637 млрд рублей).