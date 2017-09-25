Турция закрывает границу с Курдистаном

2017-09-25 11:28 | www.oxu.az | 4

Контрольно-пропускной пункт "Хабур" на турецко-иракской границе закрыт для въезда транспорта, следующего из курдской автономии Ирака, где проходит референдум о независимости.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на источник на границе.

При этом транспорт, следующий из Турции в Ирак, пересекает границу в обычном режиме.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на давление, и проведет его в намеченный срок 25 сентября.

В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.

Кабинет министров Турции на заседании, прошедшем под председательством президента страны Тайипа Эрдогана, принял комплекс мер в ответ на референдум о независимости в курдской автономии Ирака, о которых будет объявлено позднее. Парламент Турции на внеочередном заседании в субботу продлил еще на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии.

Н.О.