Пойдет ли Саргсян до конца в вопросе возврата Баку территорий?

2017-09-25 11:40 | www.trend.az | 4

Эльмира Таривердиева

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении - Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна в Нью-Йорке носила, как мы писали ранее, скорее технический характер, где стороны нагорно-карабахского конфликта обсуждали пути выхода из сложившейся патовой ситуации в регионе.

На встрече Мамедъяров и Налбандян согласились продолжить серьезные переговоры по существующим документам на столе переговоров. Какие именно предложения и проекты лежат на столе переговоров - не секрет: суть этих документов еще в середине лета была озвучена бывшим американским сопредседателем МГ ОБСЕ Ричардом Хогландом. В настоящее время это открытый публичный документ, в котором первым по очередности исполнения пунктом является вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана за пределами оккупированного азербайджанского региона Нагорный Карабах. Как раз об этом и говорил глава МИД Армении, когда недавно рассказал, что именно обсуждают Баку и Ереван.

В Нью-Йорке стороны также обсуждали возможность встречи лидеров Азербайджана и Армении, которую, как говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ, с нетерпением ждут уже в ближайшее время. Смысл такая встреча имеет лишь в том случае, если у переговорщиков и сторон конфликта есть четкая и конкретная повестка, которую будут обсуждать Президент Азербайджана Ильхам Алиев и армянский глава Серж Саргсян. И, судя по воодушевлению сопредседателей, такая повестка намечена, и стороны готовы к субстантивным переговорам, на которых будут обсуждаться конкретные, а не абстрактные шаги по урегулированию.

Существующие предложения, озвученные Хогландом, являются выверенным и много раз обговоренным руководством к действию. В том случае, если на встрече лидеров они будут одобрены, необходимо будет начать выполнение этих договоренностей, первым пунктом которых является вывод войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.

Кстати, так называемый план Лаврова предусматривал то же самое. Москва предлагала то же, настаивая на том, что все, что сегодня реально нужно сделать - это вывести армянские ВС с территорий вокруг азербайджанского региона Нагорный Карабах и начать процесс возвращения внутренне перемещенных лиц на свои исконные земли - другими словами, снять напряженность в опасной ситуации в регионе и создать предпосылки для установления реального доверия.

Сегодня сталавсеобщей проблемой и нестабильность на Ближнем Востоке, которая грозит затянуться на долгие годы. Вовлеченная в несколько конфликтов, включая ближневосточное противостояние, Россия не может позволить себе сегодня еще один конфликт, который грозит перерасти в широкомасштабную войну на Кавказе, и поэтому стремится предотвратить такой сценарий развития событий.

Заявление Ричарда Хогланда, кстати, говорит о том, что американские и русские переговорщики единодушны по многим пунктам, являясь главными архитекторами плана урегулирования. Франция же поддерживает основное развитие, что обозначает и поддержку ЕС. ООН также поддерживает этот процесс.

Однако вопросом номер один в данной ситуации является то, придет ли Саргсян на встречу или вновь уйдет от конкретики, обвинив Баку в бог знает чем. Печальный опыт переговоров показывает, что в тот момент, когда на столе переговоров лежат конкретные предложения, Саргсян предпочитает делать все, чтобы ретироваться. К примеру, в прошлом году после встречи в Санкт-Петербурге, на которой был обговорен конкретный план действий, Саргсян организовал трагикомедию с захватом заложников в Армении, чтобы уйти от необходимых шагов по решению конфликта.

Кстати, опустив все детали провальной речи Саргсяна на Генассамблее ООН, из нее можно вычленить один интересный элемент - не касаясь, как Саргсян делал это раньше, вопроса о статусе Карабаха, он просто сказал, что армяне Карабаха будут продолжать жить так, как они живут сегодня. Однако никакого противоречия с позицией Азербайджана тут нет - Баку всегда говорил то же самое. Армяне Карабаха будут продолжать жить там, где живут и их безопасность будет обеспечена, а вопрос о статусе - это вопрос того будущего, когда вместе с армянами Нагорного Карабаха в свои дома вернутся и изгнанные со своих земель азербайджанцы.

Учитывая заявление Налбандяна на встрече с диаспорой, в котором он намекнул на освобождение некоторых территорий, можно ли предположить, что Армения готовит общественное мнение к новому развитию событий вокруг НагорногоКарабаха? Только в том случае, если у армянских властей хватит мужества и политической воли для этого, и они в очередной раз не увильнут от конкретных шагов, которых ждет от Еревана весь мир.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend