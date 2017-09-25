В России из горящей школы эвакуировали 900 человек

2017-09-25 11:41 | www.trend.az | 4

Из-за пожара в школе в Петергофе эвакуировали 900 человек до прибытия пожарных подразделений; к настоящему времени открытое горение ликвидировано, передает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о срабатывании сигнализации в средней образовательной школе №567 в Петродворцовом районе поступило в 9.00. Происходило горение на 3-м этаже в неэксплуатируемом кабинете музыки на площади 10 квадратных метров.

"Учащиеся 832 человека и 68 человек персонала эвакуировались из здания до прибытия пожарных подразделений. В 09.16 пожар локализован, в 09.50 открытое горение ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 6 единиц техники и 36 человек личного состава.