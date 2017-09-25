В Саудовской Аравии выпустили учебники с фото короля и магистра Йоды – ФОТО

2017-09-25 11:40 | www.oxu.az | 4

Власти Саудовской Аравии решили заменить учебники для социальных наук, в которых обнаружился совместный снимок короля Фейсала бен Абдель Азиза и персонажа киносаги "Звёздные войны" магистра Йоды. Сейчас из обращения изымаются книги, в которых оказалась напечатана эта фотография, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

«Министерство образования выражает сожаление в связи с непреднамеренной ошибкой. Сейчас в печать отправлена исправленная версия учебника, а предыдущий вариант будет изъят. Кроме того, специальная комиссия определит виновника ошибки и примет надлежащие меры», - говорится в заявлении ведомства.

Причиной шумихи стал фотоколлаж, сделанный саудовским художником Абдаллой аш-Шахри из исторического снимка, на котором запечатлён король Саудовской Аравии Фейсал бен Абдель Азиз в момент подписания устава ООН в 1945 году. При помощи графического редактора художник поместил рядом с монархом магистра Йоду.

Абдалла аш-Шахри признал, что действительно изготовил этот коллаж, однако заявил, что непричастен к его попаданию на страницу учебника.

Н.О.