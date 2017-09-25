Швейцария начала продавать воздух

2017-09-25 11:45 | www.oxu.az | 7

Швейцарский стартап Swiss Alpine Air начал воплощать в жизнь интересную идею — фирма начала продажу в другие страны чистого горного воздуха, расфасованного в 7-литровые емкости.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает официальный сайт фирмы.

В комментарии к новому товару говорится, что отныне людям можно не ехать в Альпы, чтобы подышать свежим воздухом, это можно сделать в любой момент.

Стоимость 7-литровой емкости «чистого, свежего, на 100% натурального швейцарского альпийского воздуха» составляет 18 швейцарских франков ($ 18), три баночки со скидкой — 46 франков, а за 12 флаконов надо заплатить 172 франка.

Н.О.