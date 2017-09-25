Регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва - авиакомпания

2017-09-25 11:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Эйр Астана».

По мнению авиакомпании, такой сценарий событий возможен, несмотря на то, что по поручению Главы государства от 15 мая 2009 года была разработана Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2016 годы, одним из приоритетных направлений которой являлось всестороннее развитие нефтеперерабатывающей отрасли. Конечной целью этого было обеспечение в 2016 году внутреннего рынка авиационным керосином, бензином и дизельным топливом отечественного производства.

Однако ситуация с авиатопливом усугубилась в 2017 году, заявляют в «Эйр Астане». Согласно приведенной информации, основными компаниями-экспортёрами авиационного керосина в Казахстане являются ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «Татнефть», совокупный среднемесячный объем экспорта которых в 2017 году снизился до 15 тыс. тонн по сравнению с 44 тыс. тонн в 2016 году. Более того, на октябрь данные компании не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке.

В частности, ПАО «Газпромнефть» уведомило о возобновлении экспорта топлива не ранее мая 2018 года. Между тем, в 2017 году потребность гражданской авиации Казахстана в авиационном топливе составляет 800 тыс. тонн, из которыхлишь 241 тыс. тонн производится Шымкентским НПЗ, являющимся единственным стабильным производителем авиатоплива в Казахстане. Однако этот завод останавливается на проведение ремонтно-профилактических работ осенью текущего года, что ещё более усугубляет кризисную ситуацию.