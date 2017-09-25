Казахстан увеличит экспорт и транзит газа в Китай

2017-09-25 11:48 | www.trend.az | 6

Казахстан намерен довести экспорт и транзит газа в Китай до 100 млрд кубов в год, сообщил заместитель генерального директора по трансформации и развитию «КазТрансГаз» Ерканат Темирханов, выступая на 16-ой конференции ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с вводом «Бейнеу-Бозой-Шымкент» на полную мощность мы строим мощную компрессорную станцию. Мы хотим довести в перспективе экспорт и транзит газа в сторону Китая до 100 млрд кубов в год, а может и более», - сказал Ерканат Темирханов.

Он также остановился на сегодняшних возможностях Казахстана.

«Пока мы готовы спокойно транспортировать 10 млрд кубов только в сторону Китая. Но мы работаем с Узбекистаном, Туркменистаном и Россией - это Газпром. Вы знаете, что политика, определенная Главой нашего государства, это многовекторность поставок не только на внутренний рынок, но и для других маршрутов, поэтому у нас работы много, но это все будет связано с работой регулятора», - добавил Ерканат Темирханов.