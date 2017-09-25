Министр Кямаледдин Гейдаров примет граждан в Самухе

2017-09-25 12:07 | www.apa.az | 6

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров 29 сентября в 11:00 проведет прием граждан в Центре Гейдара Алиева в городе Самух.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в приеме смогут участвовать жители города Гянджа, Самухского, Дашкесанского, Гядабейского, Гёйгёльского районов, а также временно размещенные в этих районах вынужденные переселенцы.

На приеме будут рассматриваться только вопросы, связанные с деятельностью МЧС.

Регистрация граждан, желающих попасть на прием, начнется 28 сентября в 09:00 и будет проводиться в Центре Гейдара Алиева в городе Самух.

Граждане, пришедшие на прием, должны будут представить удостоверение личности.