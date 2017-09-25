На аукционе в Британии продали телефонную книгу Гитлера

2017-09-25 11:52 | www.oxu.az | 6

Анонимный покупатель отдал 44,5 тыс. долларов США за редкий исторический артефакт — телефонный справочник, который, предположительно, принадлежал Адольфу Гитлеру.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на газету Daily Mail, организатором торгов в Великобритании выступил аукционный дом Henry Aldridge and Son. Изначально он оценил лот в гораздо более скромную сумму в 15 тыс. фунтов стерлингов (около 20 тыс. долларов).

Телефонная книга в черной кожанной обложке содержит около 200 номеров, записанных от руки. Среди них телефоны главы пропаганды Йозефа Геббельса, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, секретаря Гитлера Рудольфа Гесса, главы люфтваффе Германа Геринга, личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера и фотографа Генриха Гофмана, который познакомил главу Третьего рейха с его будущей женой Евой Браун.

Имя владельца не указано ни на одной странице блокнота. Единственным основанием полагать, что она принадлежала именно идеологу нацистов, является место, где книга была обнаружена. В 1945 году британский поданный Джон Ходж нашел справочник в рейхсканцелярии.

По словам эксперта Эндрю Олдриджа, находка Ходжа является уникальной как для историков, так и для коллекционеров.

«Это уникальный фрагмент истории, который дает доступ историкам и коллекционерам к ранее неизвестной информации касательно высшего эшелона одного из самых ужасных режимов», - говорит он.

Отмечается, что на аукцион книгу передали родственники человека, «охотившегося» на высокопоставленных чиновников Третьего рейха.

Н.О.