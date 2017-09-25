Стали известны причины неприязни Акифа Али к Лютфи Заде

2017-09-25 11:59 | www.oxu.az | 5

Использование пресс-секретарем Кабмина Акифом Али оскорбительных выражений в адрес покойного ученого Лютфи Заде возмутило общественность страны. Акиф Али подвергся жесткой критике.

Как передает Oxu.Az, сайт Moderator.az выяснил причину неприязни А.Али к Лютфи Заде. Выяснилось, что антипатия между ними длилась почти 20 лет.

В 1998 году по инициативе AzTV было принято решение снять фильм о Лютфи Заде. Спонсорами должны были выступить государственные и частные организации.

Съемочная группа побывала в Америке, проведя съемки на рабочем месте и в доме ученого. Наконец на экраны вышел 30-минутный фильм «Uzaq və yaxın Lütfi Zadə» («Далекий и близкий Лютфи Заде»). Фильм в основном получил положительные отзывы в прессе.

В то время Акиф Али выступил с резкой критикой фильма, отметив неудачную работу сценаристов и режиссера. Он подчеркнул, что Лютфи Заде ничего не сказал об Азербайджане, а его супруга проявила неуважение к зрителям, поставив ноги на стол.

Автор сценария фильма Мохбаддин Самед в телефонном разговоре рассказал об этом Лютфи Заде. Ученый страшно разозлился, сказав, что у его супруги больные ноги, поэтому она вынуждена ставить их на небольшой столик. Вопрос дошел до покойного президента Гейдара Алиева. Тогда у Акифа Али возникло много проблем, его даже уволили с работы и некоторое время не пускали на телевидение.

Представляем вам данный фильм. Не понравившиеся Акифу Али кадры можно увидеть на 8-ой минуте.

Э.А.

