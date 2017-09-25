МИД Азербайджана и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам обсудили перспективы сотрудничества

2017-09-25 11:55 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН встретился с главой Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ Пьером Крехенбюлем, говорится в сообщении пресс-службы МИД, распространенном в понедельник.
Глава Ближневосточного агентства проинформировал министра о направлениях деятельности представляемой им структуры по оказанию помощи палестинским беженцам, высоко оценил гуманитарную помощь по улучшению жизненных условий палестинских беженце и усилению программ Агентства образования, здравоохранения и других программ.
На встрече также были обсуждены перспективы сотрудничества между Агентством и Азербайджаном.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)