МИД Азербайджана и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам обсудили перспективы сотрудничества

2017-09-25 11:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН встретился с главой Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ Пьером Крехенбюлем, говорится в сообщении пресс-службы МИД, распространенном в понедельник.

Глава Ближневосточного агентства проинформировал министра о направлениях деятельности представляемой им структуры по оказанию помощи палестинским беженцам, высоко оценил гуманитарную помощь по улучшению жизненных условий палестинских беженце и усилению программ Агентства образования, здравоохранения и других программ.

На встрече также были обсуждены перспективы сотрудничества между Агентством и Азербайджаном.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)