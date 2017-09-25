Нефтяная корзина ОПЕК 22 сентября подорожала

2017-09-25 11:57 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 22 сентября составила 54,84 доллара за баррель, что на 0,25 доллара больше показателя минувшего четверга, сообщили Trend в понедельник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Стоимость нефти снижается в понедельник утром, поскольку инвесторы фиксируют прибыль, полученную в ходе ралли нефтяных цен на фоне встречи мониторингового комитета ОПЕК.

По состоянию на 11:36 понедельника, стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 0,14 процента - до 56,78 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,41 процента — до 50,45 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Натаван Эфендиева)

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