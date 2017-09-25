В Азербайджане применяется новый вид наказания

2017-09-25 12:17 | www.apa.az | 5
В Азербайджане восстанавливается вид наказания, который был отменен некоторое время назад.
Как сообщает АПА, в связи с этим по представлению президента Азербайджана в Милли Меджлис предложено добавить новую статью 52-1 (ограничение свободы) в Уголовный Кодекс.
В новой статье говорится о сущности данного вида наказания. Согласно статье, ограничение свободы — вид уголовного наказания, сущность которого образует совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осуждённого, которые исполняются без полной изоляции осуждённого от общества в условиях осуществления за ним надзора по месту жительства.
К осужденному к наказанию в виде ограничения свободы лицу предъявляются следующие требования:
-не покидать место проживания полностью или в определенное время дня;
-носить средство электронного контроля и обслуживать данное средство с целью сохранения его в исправном состоянии;
-не покидать пределы территории, определенной судом;
-не сменять место жительства без согласования с органом, осуществляющим контроль за исполнением наказания, а также заранее уведомлять данный орган о смене места работы или учебы;
Согласно статье, суд может определить для осужденного следующие обязанности:
-не организовывать массовые и прочие мероприятия либо не принимать участия в таких мероприятиях;
-проходить курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерических заболеваний.
Наказание предусматривает лишение свободы от 6 месяцев до 5 лет.
Сообщается, что неотбытая часть срока заключенного, который не выполнял свои обязанности, заменяется наказанием в виде лишения свободы на основе представления ответственного за выполнение наказания органа. Так два дня срока в виде ограничения свободы приравниваются к одному дню лишения свободы.
Отметим, наказание в виде ограничения свободы было ликвидировано в 2011 году.
Изменения после общественных слушаний будут вынесены на обсуждение в Милли Меджлисе.