В Азербайджане применяется новый вид наказания

2017-09-25 12:17 | www.apa.az | 5

В Азербайджане восстанавливается вид наказания, который был отменен некоторое время назад.





Как сообщает АПА, в связи с этим по представлению президента Азербайджана в Милли Меджлис предложено добавить новую статью 52-1 (ограничение свободы) в Уголовный Кодекс.





В новой статье говорится о сущности данного вида наказания. Согласно статье, ограничение свободы — вид уголовного наказания, сущность которого образует совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осуждённого, которые исполняются без полной изоляции осуждённого от общества в условиях осуществления за ним надзора по месту жительства.

К осужденному к наказанию в виде ограничения свободы лицу предъявляются следующие требования:





-не покидать место проживания полностью или в определенное время дня;



-носить средство электронного контроля и обслуживать данное средство с целью сохранения его в исправном состоянии;



-не покидать пределы территории, определенной судом;



-не сменять место жительства без согласования с органом, осуществляющим контроль за исполнением наказания, а также заранее уведомлять данный орган о смене места работы или учебы;



Согласно статье, суд может определить для осужденного следующие обязанности:



-не организовывать массовые и прочие мероприятия либо не принимать участия в таких мероприятиях;



-проходить курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерических заболеваний.

Наказание предусматривает лишение свободы от 6 месяцев до 5 лет.

Сообщается, что неотбытая часть срока заключенного, который не выполнял свои обязанности, заменяется наказанием в виде лишения свободы на основе представления ответственного за выполнение наказания органа. Так два дня срока в виде ограничения свободы приравниваются к одному дню лишения свободы.

Отметим, наказание в виде ограничения свободы было ликвидировано в 2011 году.

Изменения после общественных слушаний будут вынесены на обсуждение в Милли Меджлисе.