Синдзо Абэ распускает палату парламента

2017-09-25 12:06 | www.oxu.az | 5

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил, что роспуск нижней палаты парламента пройдет 28 сентября.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в понедельник на собрании Либерально-демократической партии (ЛДП).

После роспуска парламента будут назначены внеочередные выборы в нижнюю палату, которые, как ожидается, пройдут 22 октября.

Срок полномочий нынешнего состава нижней палаты парламента истекает в декабре 2018 года.

Последний раз выборы в нижнюю палату парламента Японии проводились в декабре 2014 года и завершились победой ЛДП и "Новой Комэйто". Сейчас депутаты от этих партий занимают 323 из 475 депутатских кресел. Еще 92 места - у ведущей оппозиционной Демократической партии.

Н.Г.