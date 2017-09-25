АБР планирует обсудить кредит для Азербайджана на 400 млн. долларов

2017-09-25 12:19 | www.apa.az | 5

Руководство Азиатского банка развития (АБР) планирует 2 октября провести встречу для обсуждения сроков утверждения кредита на сумму 400 млн. долларов на развитие железнодорожной системы Азербайджана.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на сайт АБР, банк планирует предоставить кредит в размере 400 млн. долларов на программу развития железнодорожной системы Азербайджана. С 28 августа по 7 сентября в Баку находилась миссия банка, которая провела оценку по проекту.

Как сообщалось ранее, за счет средств кредита планируется проведение мероприятий, направленных на усиление системы управления ЗАО «Азербайджанские железные дороги», повышение финансовой эффективности общества, создание новой корпоративной структуры АЖД. Кроме этого, планируется модернизировать железнодорожную инфраструктуру от Баку до границы с Россией.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более 4 млрд. долларов.