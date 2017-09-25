На территории Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди

2017-09-25 12:25 | www.apa.az | 3

Однако ночью на полуострове местами возможны кратковременные дожди.

Умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20°, днем 22-26°, в Баку ночью 17-19°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-65%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 26 сентября на Абшеронском полуострове близкий к климатической норме температурный режим и временами усиливающийся умеренный ветер хазри в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди, днем в большинстве районов в основном без осадков. Утром местами будет туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 25-30°, в горах ночью 8-13°, днем 16-21° тепла.