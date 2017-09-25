Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие отношения – один из лучших примеров исламской солидарности

2017-09-25 12:22 | www.oxu.az | 6
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил поздравительное письмо участникам конференции «Исламская солидарность на примере Азербайджана и Турции».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, письмо зачитал председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.
И.Алиев отметил, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией являются одним из самых прекрасных примеров исламской солидарности.
Была выражена вера в то, что конференция в Стамбуле сыграет важную роль в развитии солидарности между исламскими странами.