Турецкий студент, ученик Самира Джафарова, снял в Баку клип "Dönən deyil" (ВИДЕО, ФОТО)

2017-09-25 12:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Студент Anadolu Üniversitesi (государственный университет в Эскишехире, самый крупный в Турции и четвёртый по числу студентов в мире), 20-летний Этибар Мамедоглу снял в Баку клип на композицию "Dönən deyil" (Она не вернется), сообщил Trend Life продюсер и режиссер работы Рахман Алиев. Слова и музыка - Tural & Togrul, оператор – Delee, аранжировка – Эльвин Мусаев.

"Музыка записана при участии турецких музыкантов, и надеюсь, первый клип молодого талантливого исполнителя понравится зрителям. Несмотря на свою молодость, Этибар хочет реализовать ряд проектов с участием талантливой молодежи из Турции, направленных на дальнейшее развитие культурных отношений между нашими братскими народами", – отметил Рахман Алиев.

Этибар Мамедоглу является учеником ведущего солиста Государственного академического театра оперы и балета в Баку, директора Гянджинской государственной филармонии, народного артиста Самира Джафарова.

(Автор: Вугар Иманов)