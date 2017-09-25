"Газпром" примет решение об открытии представительства в Азербайджане

2017-09-25 12:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Совет директоров российского ПАО "Газпром" второго октября проведет заседание, в ходе которого будет рассмотрен вопрос открытия представительства компании в Азербайджане, говорится в повестке дня заседания, опубликованной на портале Центра раскрытия информации Interfax в понедельник.

Заседание совета директоров пройдет в форме заочного голосования.

Помимо открытия представительства "Газпрома" в Азербайджане в повестку входит также пункт о рассмотрении ежеквартального отчета об итогах закупочной деятельности ПАО.

Второго июля в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и президента SOCAR Ровнага Абдуллаева. Как отмечали в "Газпром", участники встречи обсудили вопросы сотрудничества, в частности поставки в Азербайджан природного газа.

(Автор: Максим Цурков)