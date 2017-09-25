В Азербайджане похолодает

2017-09-25 12:29 | www.oxu.az | 4

Во вторник, 26 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшероне составит ночью 17-20, днем - 22-26, в Баку ночью - 17-19, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана местами грозы, временами дожди, днем в большинстве районов без осадков. Утром местами туман. Будет дуть переменчивый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью - 15-20, днем - 25-30, в горах ночью - 8-13, днем - 16-21 градус тепла.

Э.А.

