Отношения Турции и Азербайджана - пример для исламского мира – вице- премьер

2017-09-25 12:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Отношения Турции и Азербайджана - пример для всего исламского мира, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, выступая в Анкаре на конференции, посвященной отношениям между исламскими странами. Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Как отметил Боздаг, Турция и Азербайджан являются "одной нацией - двумя государствами".

Вице-премьер Турции подчеркнул, что все мусульманские страны должны развивать отношения между собой, чтобы стать более сильными.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией за семь месяцев 2017 года составил 1,45 миллиарда долларов. При этом на экспорт азербайджанских товаров пришлись 766,51 миллиона долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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