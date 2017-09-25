Беларусь и Украина договорились о взаимодействии в сфере ядерной энергетики

2017-09-25 12:19 | www.trend.az | 4

Беларусь и Украина договорились о налаживании взаимодействия в сфере ядерной энергетики. Договоренность достигнута по итогам заседания белорусско-украинской рабочей группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере в РУП "Гомельэнерго", передает Белта.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в сфере энергетики между Беларусью и Украиной. По итогам переговоров также достигнуты договоренности по вопросам оказания аварийной помощи в условиях работы между энергосистемами двух стран.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра энергетики Вадим Закревский, украинскую - заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталия Бойко.