В Азербайджане наркоманы освобождаются от уголовной ответственности

2017-09-25 12:45 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, в связи с этим по представлению президента Азербайджана в Уголовный Кодекс предложено добавить новую статью 74-1 (Освобождение от уголовной ответственности за наркоманию).

Согласно новой статье, в отношении страдающих наркоманией лиц, совершивших деяния, предусмотренные в статье 234.1 (Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления, наказываются лишением свободы на срок до трех лет), и в действиях которых нет другого преступного состава, судом применяются принудительные меры медицинского характера в стационарном порядке. Если принудительные меры медицинского характера будут отменены ввиду полного выздоровления лица, то суд освобождает данное лицо от уголовной ответственности.

Лицо, которое уклоняется от принудительного лечения наркомании, привлекается к ответственности, если его действия не подпадают под статью 75.1.

Отметим, согласно 75.1 статье лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления истекли следующие сроки:

75.1.1. два года после совершения преступления, не представляющего большой общественной опасности;

75.1.2. семь лет после совершения менее тяжкого преступления;

75.1.3. двенадцать лет после совершения тяжкого преступления;

75.1.4. пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

Изменения после общественных слушаний будут вынесены на обсуждение в Милли Меджлисе.