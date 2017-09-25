Саакавшили пообещал «подвинуть» всех украинских министров

2017-09-25 12:40 | www.oxu.az | 3

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что «подвинет» всех министров во время митингов в Киеве, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Киеве на 17 октября запланированы несколько митингов. В партии Саакашвили «Движение новых сил» сообщили, что их лидер посетит акции протеста и объявит требования к власти.

«Мы 17 октября вернемся сюда, и народ Украины подвинет их (министров — ред.) отсюда», - сказал Саакашвили на митинге в Киеве. Он добавил, что в понедельник посетит Львов в поисках единомышленников.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал на 130 долларов.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске «украли его паспорт», однако в полиции это заявление опровергли.

Н.О.