В Азербайджане применяется новый вид наказания

2017-09-25 12:46 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане восстанавливается вид наказания, который был отменен некоторое время назад.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим по представлению президента Азербайджана в Милли Меджлис в Уголовный Кодекс предложено добавить новую статью 52-1 (ограничение свободы).

В новой статье говорится о сущности данного вида наказания. Согласно статье, ограничение свободы — вид уголовного наказания, сущность которого образует совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осуждённого, которые исполняются без полной изоляции осуждённого от общества в условиях осуществления за ним надзора по месту жительства.

К осужденному к наказанию в виде ограничения свободы лицу предъявляются следующие требования:

- не покидать место проживания полностью или в определенное время дня;

- носить средство электронного контроля и обслуживать данное средство с целью сохранения его в исправном состоянии;

- не покидать пределы территории, определенной судом;

- не сменять место жительства без согласования с органом, осуществляющим контроль над исполнением наказания, а также заранее уведомлять данный орган о смене места работы или учебы.

Согласно статье, суд может определить для осужденного следующие обязанности:

- не организовывать массовые и прочие мероприятия либо не принимать участия в таких мероприятиях;

- проходить курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерических заболеваний.

Наказание предусматривает лишение свободы от 6 месяцев до 5 лет.

Сообщается, что неотбытая часть срока заключенного, который не выполнял свои обязанности, заменяется наказанием в виде лишения свободы на основе представления ответственного за выполнение наказания органа. Так, два дня срока в виде ограничения свободы приравниваются к одному дню лишения свободы.

Отметим, наказание в виде ограничения свободы было ликвидировано в 2011 году.

Изменения после общественных слушаний будут вынесены на обсуждение в Милли Меджлисе.

Н.О.

