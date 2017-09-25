Удвоился товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом

2017-09-25 12:29 | www.trend.az | 4

Товарооборот между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам с октября 2016 года по июль 2017-го увеличился более, чем в два раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

Согласно представленной информации, товарооборот между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Вьетнамом с момента вступления в силу двухстороннего Соглашения о зоне свободной торговли - с октября 2016 года по июнь 2017 года - вырос на 11,8% по отношению к аналогичному периоду 2015-2016 годов.

Товарооборот Республики Беларусь с Республикой Вьетнам вырос на 23,3%, Российской Федерации - на 5,5%.

В частности, отмечается увеличение поставок из союза во Вьетнам продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также металлов и изделий из них.