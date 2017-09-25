Фидан Гаджиева представила короткометражный музыкальный фильм «Xınayaxdı gecəsi» – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-25 12:56 | www.oxu.az | 4

Народная артистка Фидан Гаджиева представила короткометражный музыкальный фильм «Xınayaxdı gecəsi».

Как передает Oxu.Az, режиссер фильма – Наиль Наибоглы, автор сценария – Назиля Сафарли. В фильме Ф.Гаджиева исполняет национальные азербайджанские песни как на азербайджанском, так и на английском языке. В 20-минутном фильме отражены азербайджанские традиции. Показ «Xınayaxdı gecəsi» планируется не только в Азербайджане, но и в зарубежных странах.

«Xınayaxdı» - один из самых древних и интересных свадебных обычаев Азербайджана. Фильм можно назвать вкладом в пропаганду азербайджанской культуры», - сказала Фидан Гаджиева Oxu.Az.

Айтен Садыгзаде

Фото: Эхтирам Джаби

