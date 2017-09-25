В Баку объявлена "Неделя туризма"

2017-09-25 12:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В связи со Всемирным днем туризма, который отмечается 27 сентября, Главное управление культуры и туризма города Баку объявило о "Неделе туризма", которая пройдет 25-29 сентября, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

В рамках "Недели туризма" с целью ознакомления представителей молодого поколения с искусством ковроткачества страны, памятниками истории и т.д предусмотрены экскурсии для воспитанников детского приюта "Ümid Yeri".

Экскурсии пройдут: 25 сентября - в Гобустанском Национальном историко-художественном заповеднике, 26 сентября - в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала", 27 сентября - в Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук, 28 сентября - в Азербайджанском музее ковра и 29 сентября - в Центре Гейдара Алиева.

Наряду с этим, Главное управление культуры и туризма города Баку подготовило план мероприятий, посвященных Всемирному дню туризма. В учреждениях (библиотеках, домах культуры и клубах, музеях, детских музыкальных школах и школах искусств) при Управлении будут организованы различные выставки, "круглые столы", экскурсии, "Дни открытых дверей".

(Автор: Джани Бабаева)