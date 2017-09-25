Волшебные пальцы молодого Эльданиза Алекперзаде (ФОТО)

2017-09-25 12:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт молодого пианиста, лауреата международных конкурсов Эльданиза Алекперзаде, который представил публике шедевры мировой классической музыки – баллады и скерцо Фредерика Шопена, сообщает Trend Life.

21- летний Эльданиз родился в Баку. В двухлетнем возрасте вместе с семьей переехал в Санкт-Петербруг, где получил первоначальное музыкальное образование. В 2013 году поступил в колледж имени Асафа Зейналлы при Азербайджанской национальной консерватории. В данное время является студентом второго курса Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

В этот вечер из-под волшебных пальцев молодого пианиста звучала по-настоящему чарующая музыка великого польского композитора Фредерика Шопена (1810-1849).

Шопен был не только великим композитором, но и пианистом-виртуозом. ​ С самого начала артистической жизни Шопен пленял оригинальностью всего своего музыкального облика. Виртуозно-техническая сторона его игры была безупречна, при том в шопеновском исполнительстве, как и в творчестве, не было ничего рассчитанного на внешний эффект. Поэтому играть его произведения требуют особой смелости и таланта.

Основные жанровые начала в балладах Шопена - это лирика, эпос и драма. Фантастика и картинная изобразительность, несмотря на их яркость, имеют второстепенное значение. Содержание баллад раскрывается Шопеном преимущественно со стороны лирико- психологического подтекста основного действия, благодаря чему и сказочно-волшебные образы, и живописные картины легендарной старины или природы насыщены глубокими тонким лирическим чувством, увидены глазами поэта. Жанр скерцо сформировался в эпоху классицизма – первоначально в квартетах Гайдна, затем в сонатно-симфонических циклах Бетховена. В своем «типовом» варианте скерцо связано с выражением юмора, шутки, игры, хотя у Бетховена отчетливо наметилась тенденция к драматизации жанра . Шопен развивает именно эту трактовку скерцозности - предельно серьезную музыку, полную мятежного пафоса, напряженного драматизма…

Концерт прошел в рамках IX Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры и туризма Азербайджана. В фестивале, который проходит с 18 по 26 сентября, принимают участие музыканты и коллективы из Азербайджана, Германии, России, Турции, Грузии, Франции, Болгарии, Украины и Ирана.

(Автор: Вугар Иманов)