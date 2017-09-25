İran savaş uçaklarından Irak sınırı yakınlarında güçlü tatbikat

2017-09-25 13:36 | www.trend.az | 1

İran Hava Kuvvetleri'nin savaş uçakları, "Irak Kürdistanı" sınırı yakınlarındaki bir askeri tatbikatta ülkenin hava sahası üzerinde sahip olduğu güçlü varlığını gözler önüne serdi.

İran Ordusu Hava Kuvvetleri'nin savaş uçakları "Irak Kürdistanı" sınır bölgesi yakınlarındaki bir askeri tatbikatta gerçekleştirdikleri çeşitli opersyonlarla ülkenin kuzeybatısıyla batısının hava sahası üzerinde sahip olduğu güçlü varlığını gözler önüne serdi.

"Haydar-i Kerrar" tatbikatına katılan sözü geçen savaş uçakları, Devrim Muhafızları'yla Ordu Kara Kuvvetleri'nin acil tepki ve yürütme birliklerini destekleyerek, tanımlama operasyonlarıyla birlikte uçuş manevrasında bulundular.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan "Muharrem" tatbikatıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen İran Ordusunun "Haydar-i Kerrar" adlı tatbikatına Kara Kuvvetleri acil tepki birlikleri, Kara Kuvvetleri Hava Güçleri ve İran Ordusu Hava kuvvetleri katılıyor.

Kaynak Mehr Haber ajansı