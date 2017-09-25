Рейтинг Трампа опустился до рекордно низких значений

2017-09-25 13:04 | www.oxu.az | 5
Рейтинг президента США Дональда Трампа опустился до рекордной отметки, став самым низким за 71 год.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал ABC News.
66 процентов опрошенных считают, что 45-й президент сделал гораздо больше для раскола страны, нежели для ее объединения. По этому показателю Трамп обогнал своих предшественников Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего, чьими результатами за первые восемь месяцев правления были недовольны по 55 процентов американцев.
59 процентов респондентов уверены, что Трамп не держит свое обещание «осушить болото» — изменить политику Вашингтона.
Н.О.