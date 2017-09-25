Самые криминальные регионы России

2017-09-25 13:15 | www.oxu.az | 5

Москва возглавила рейтинг российских регионов по числу совершенных преступлений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, за январь-июнь в столице совершили почти 72 тысячи преступлений.

На втором месте оказалась Московская область — 41,5 тысячи.

Третьим стал Краснодарский край (33,5 тысячи преступлений), четвертое и пятое места заняли Челябинская область и Башкортостан.

В десятку самых криминальных регионов также попали Ростовская, Тюменская, Свердловская, Кемеровская области и Татарстан.

Всего за полгода в стране зарегистрировали чуть больше миллиона преступлений — на 12,9 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Их число сократилось в 76 регионах России.

Наибольшего успеха добилась Вологодская область, где уровень преступности снизился на 30,1 процента.

Н.Г.

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