Азербайджанские военные принимают участие в проходящих в Грузии учениях по охране нефтегазопроводов

2017-09-25 13:53 | www.apa.az | 5

В Грузии начались командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity 2017».

Как сообщает грузинское бюро АПА, в проходящих в Учебном и оценочном центре НАТО-Грузия учениях, наряду с грузинским коллегами принимают участие и военные из Азербайджана и Турции.

Цель маневров заключается в обеспечении стратегического сотрудничества в усилении охраны основных экспортных нефтегазопроводов. В ходе учений рассматривается сценарий операции по охране нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан в кризисной ситуации.

Учения завершатся 29 сентября.