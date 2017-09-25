Аллахшукюр Пашазаде: «Азербайджан против проводимого на севере Ирака референдума»

2017-09-25 14:09 | www.apa.az | 5

Как сообщает турецкое бюро АПА, конференция проводится при организационной поддержке УМК, Управления по делам религии Турции и Центра изучения исламской истории, искусства и культуры (İRCİCA).

Выступивший на открытии мероприятия председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде сказал, что в борьбе с ИГ и другими террористическими организациями большую роль играет исламская солидарность: «Вовремя не предотвращенный и не получивший политическую оценку инцидент становится причиной совершения более тяжелых преступлений. Если бы совершенному армянами на исторических землях Азербайджана, 20 процентов которых оккупированы, Ходжалинскому геноциду вовремя была дана правильная оценка, то против мусульман не совершили бы других геноцидов».

А.Пашазаде подчеркнул, что Азербайджан, как страдающая от сепаратизма страна, категорически против проведения референдума на севере Ирака. Он напомнил, что 15 июля 2016 года во время предпринятой FETÖ попытки военного переворота азербайджанский народ во главе с президентом Ильхамом Алиевым продемонстрировали полную поддержку турецкому государству.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Грубанлы сказал, что для предотвращения религиозного экстремизма и террора они придерживаются идеи «единства религии». М.Гурбанлы отметил, что они успешно реализуют эту идею в стране и регионах. По его словам, они продолжат эти инициативы в данном направлении в мировом масштабе.

В своем выступлении заместитель премьер-министра Турции, ответственный по делам религии Бекир Боздаг сказал, что это мероприятие является показателем солидарности между «одной нацией, двумя государствами» и близостью людей одной культуры. Мы должны учить людей «Корану», жизни и деятельности нашего пророка, достоверным хадисам. Мы можем бороться с террористическими организациями только «Кораном», наукой, книгами», - подчеркнул Б.Боздаг.

Конференция продолжилась выступлениями деятелей науки и религии.