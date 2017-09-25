Kapital Bank был назван «Самым надежным Банком»

2017-09-25 13:30 | www.oxu.az | 5

Всемирно известный финансовый журнал Global Finance опубликовал свой ежегодный рейтинг самых надежных банков мира. В этом году в рейтинговом списке Global Finance указанно и имя Kapital Bank, как «Самый Надежный Банк» («Safest Bank») в Азербайджане.

Отметим, что оценка банков в ежегодный рейтинг журнала производится согласно отчетам международных рейтинговых агентств Moody's, Standard & Poor's и Fitch, на основе оценок долгосрочных рейтингов в иностранной валюте и объемов активов банков.

«Уже более 20 лет журнал Global Finance выбирает лучших представителей банковского сектора на развивающихся рынках. Критерии отбора победителя выводятся путем оценки роста активов, уровня прибыльности, стратегических отношений, качества обслуживания клиентов, присутствия правил в банковской отрасли и учетом конкретных рисков и ресурсов каждой страны. Мы горды награждением Банка, как «Самого Надежного» и благодарны профессиональному сообществу за высокую оценку. Мы уверенно смотрим в будущее и продолжим активно развивать свой бизнес в интересах наших клиентов», - отметил первый заместитель председателя Правления Kapital Bank Фарид Гусейнов.

В оценке приняли участие около 1000 крупных банков мира из Африки, Азии, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы, и только 50 банков получили титул как «Самый Надежный».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.