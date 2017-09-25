В Баку впервые пройдет Международный фестиваль документального кино DokuBaku (ФОТО)

2017-09-25 13:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 12 по 20 октября пройдет Международный фестиваль документального кино DokuBaku, сообщили Trend Life организаторы проекта, который впервые реализуется в Азербайджане.

Авторы идеи проекта - режиссер Имам Гасанов и продюсер Вероника Йанаткова. Фестиваль, который пройдет под девизом “Testing the reality” (Тестируя реальность), состоит из основной и конкурсной программы. В рамках основной программы зрителям будут представлены около 17 документальных фильмов, проведены мастер-классы с режиссерами и продюсерами картин, концерты. Гостями фестиваля станут такие известные режиссеры-документалисты как Ханнес Ланг, Эрик Гандини и Аммар Азиз.

В рамках DokuBaku будет проведен интересный четырехдневный мастер-класс “My street films”, в результате которого участникам представится возможность создать два фильма. DokuBaku также учредил конкурсную программу для местных режиссеров.

"Короткометражные документальные фильмы, созданные в период 2015-2017 годов, могут быть посланы на участие в фестивале. Тем самым организаторы стремятся стимулировать азербайджанских режиссеров к созданию документальных картин и участию в фестивалях. Дедлайн для участия в программе был проведен 15 сентября. В рамках подготовки к фестивалю, DokuBaku также организует предфестивальные показы документальных фильмов", - говорится в сообщении.

Программа фестиваля будет объявлена в конце сентября.

Более подробно:

Website: https://www.dokubaku.org/

Facebook: https://www.facebook.com/dokubaku.idff/

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(Автор: Вугар Иманов)