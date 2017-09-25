В России задержали семью людоедов

2017-09-25 14:33 | www.apa.az | 6

Следственный комитет России подтвердили факт задержания семьи людоедов в Краснодарском крае.

Как сообщает АПА со ссылкой на НТВ.ru, несколько дней назад на территории авиационного училища в Краснодаре были обнаружены пакет и ведро с частями женского тела.

Тогда правоохранительные органы задержали 35-летнего местного жителя. Полиции удалось выйти на подозреваемого после того, как дорожный рабочий нашел на улице телефон, где содержались фотографии с отрубленными частями человеческого тела.

К настоящему моменту сотрудники СК подтвердили убийство только одного человека, однако, по данным телеканала, семья каннибалов могла совершать преступления в регионе с 1999 года.