Представитель ПА ОБСЕ встретился с вынужденными переселенцами

2017-09-25 13:37 | www.oxu.az | 3

Находящийся с визитом в Баку представитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенеин встретился с вынужденными переселенцами из Зангиланского и Джабраильского районов, проживающими в Масазыре.

Как передает Oxu.Az, oб этом АПА сообщил член делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Тахир Миркишили.

По его словам, на сегодня запланировано посещение Вигенином МИД Азербайджана. Завтра представитель ПА ОБСЕ проведет встречи в Азербайджанской дипломатической академии и Милли Меджлисе.

Э.А.

